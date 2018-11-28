Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Путин назвал нарушение украинскими кораблями российской границы провокацией, организованной Петром Порошенко накануне выборов.

По словам российского лидера, провокация стала предлогом для введения военного положения.

"Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение", — отметил президент.

Пограничники выполняли свой долг

При этом Путин напомнил, что украинские корабли вошли в российские территориальные воды, которые были таковыми даже до присоединения Крыма.

Он рассказал, что суда не реагировали на предложения встать на стоянку или взять лоцмана, хотя такие запросы звучали даже после нарушения российской границы.

Глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг. Более того, по его словам, если бы береговая охрана действовала иначе, то ее следовало бы отдать под суд.

Российский лидер напомнил, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически руководили спецоперацией.

"Это игра на обострение, это нечистоплотная игра внутри страны с целью подавления своих политических противников", — добавил Путин.

Допрос украинских моряков

Накануне ФСБ опубликовала кадры опроса трех задержанных украинских военных.

Они признались в совершении провокации, незаконном проникновении в территориальные воды России и нарушении ее законодательства.

Один из них подтвердил, что украинских моряков предупредили о нарушении границы. Другой добавил, что они "сознательно проигнорировали запросы по остановке" от пограничников.

На момент перехода на борту были стрелковое оружие и пулеметы ДШК с боекомплектами.

"Осознавал, что действия группировки кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер", — сказал военный.