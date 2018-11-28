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Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (320)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВладимир Путин посетил инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовёт!Владимир Путин посетил инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовёт!
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Владимир Путин назвал нарушение украинскими кораблями российской границы провокацией, организованной Петром Порошенко накануне выборов.

Президент Украины Петр Порошенко на оперативных сборах руководящего штаба Вооруженных сил Украины в Киеве. 22 февраля 2017
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Порошенко заявил об угрозе "полномасштабной войны" с Россией

По словам российского лидера, провокация стала предлогом для введения военного положения.

"Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение", — отметил президент.

Пограничники выполняли свой долг

При этом Путин напомнил, что украинские корабли вошли в российские территориальные воды, которые были таковыми даже до присоединения Крыма.

Он рассказал, что суда не реагировали на предложения встать на стоянку или взять лоцмана, хотя такие запросы звучали даже после нарушения российской границы.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
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Глава государства подчеркнул, что российские пограничники выполняли свой долг. Более того, по его словам, если бы береговая охрана действовала иначе, то ее следовало бы отдать под суд.

Российский лидер напомнил, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически руководили спецоперацией.

"Это игра на обострение, это нечистоплотная игра внутри страны с целью подавления своих политических противников", — добавил Путин.

Допрос украинских моряков

Накануне ФСБ опубликовала кадры опроса трех задержанных украинских военных.

Они признались в совершении провокации, незаконном проникновении в территориальные воды России и нарушении ее законодательства.

Задержанный командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы Юг ВМС Украины Владимир Лесовой в суде Симферополя. 28 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Крыму арестовали всех моряков с задержанных украинских кораблей

Один из них подтвердил, что украинских моряков предупредили о нарушении границы. Другой добавил, что они "сознательно проигнорировали запросы по остановке" от пограничников.

На момент перехода на борту были стрелковое оружие и пулеметы ДШК с боекомплектами.

"Осознавал, что действия группировки кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер", — сказал военный.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>
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