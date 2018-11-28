Лавров рассказал, зачем Киев устроил провокацию в Черном море

ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. Цель провокации украинских ВМС в Черном море с нарушением российской границы заключалась в том, чтобы не дать Западу забыть про Украину, в Европе от нынешнего киевского режима уже устали, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Цель этого действа, конечно же, заключалась в том, чтобы не дать Западу забыть про Украину, потому что от этого режима, от этих властей в Европе как минимум точно устали. В Америке, может, не устали, я не знаю ", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со швейцарским коллегой.
"Ну и заодно, конечно, стремление решить внутриполитические проблемы, где рейтинг Порошенко просто катастрофичен", — подчеркнул Лавров.