Лавров рассказал, зачем Киев устроил провокацию в Черном море

ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. Цель провокации украинских ВМС в Черном море с нарушением российской границы заключалась в том, чтобы не дать Западу забыть про Украину, в Европе от нынешнего киевского режима уже устали, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Среди задержанных 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.

"Цель этого действа, конечно же, заключалась в том, чтобы не дать Западу забыть про Украину, потому что от этого режима, от этих властей в Европе как минимум точно устали. В Америке, может, не устали, я не знаю ", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со швейцарским коллегой.

"Ну и заодно, конечно, стремление решить внутриполитические проблемы, где рейтинг Порошенко просто катастрофичен", — подчеркнул Лавров.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



