Провокации Киева не должны сорвать встречу Путина и Трампа, заявил Слуцкий

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Надуманные претензии к России из-за явной провокации Киева не должны помешать встречи президентов РФ и США, так как между странами накопилось достаточно большое количество "реально важных для мировой стабильности и безопасности вопросов", считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Дональд Трамп заявил в интервью изданию Washington Post, что может отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, в ходе которого украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны.

"Я не считаю, что запланированная встреча президентов России и США на саммите G20 может быть отменена из-за инцидента в Керченском проливе. Как заверили все официальные представители с российской стороны, ее подготовка ведется. Поэтому заявления об отмене переговоров в Аргентине, на мой взгляд, скорее больше рассчитаны на публику, это снова может быть своеобразный пиар-ход", — сказал Слуцкий журналистам в среду.

Политик пояснил, что на сегодняшний день между Россией и США накопилось достаточно большое количество "реально важных для мировой стабильности и безопасности вопросов, которые необходимо обсудить".

"Надуманные претензии к России из-за явной провокации Киева не должны этому помешать. Очень надеюсь, что встреча состоится", — заключил он.

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