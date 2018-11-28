Провокации Киева не должны сорвать встречу Путина и Трампа, заявил Слуцкий

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Надуманные претензии к России из-за явной провокации Киева не должны помешать встречи президентов РФ и США, так как между странами накопилось достаточно большое количество "реально важных для мировой стабильности и безопасности вопросов", считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Я не считаю, что запланированная встреча президентов России и США на саммите G20 может быть отменена из-за инцидента в Керченском проливе. Как заверили все официальные представители с российской стороны, ее подготовка ведется. Поэтому заявления об отмене переговоров в Аргентине, на мой взгляд, скорее больше рассчитаны на публику, это снова может быть своеобразный пиар-ход", — сказал Слуцкий журналистам в среду.
"Надуманные претензии к России из-за явной провокации Киева не должны этому помешать. Очень надеюсь, что встреча состоится", — заключил он.