Порошенко пытается создать препятствия конкурентам, заявил Путин

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президенту Украины Петру Порошенко из-за низкого рейтинга надо создать препятствия для конкурентов из оппозиции, заявил президент РФ Владимир Путин в выступлении на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

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"Что касается инцидентов в Черном море, это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года. Рейтинг действующего президента находится, по-моему, где-то на пятой строчке. Есть шансы не войти даже во второй тур и поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции", — заявил президент.