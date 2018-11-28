Путин назвал инцидент в Керченском проливе нечистоплотной игрой Киева

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе нечистоплотной игрой на обострение с целью подавления политических противников нынешней киевской власти, в этом инциденте есть признаки заготовленной заранее провокации, это предлог ввести военное положение на Украине.

Глава государства уточнил, что, как оказалось, среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией.

"И они признались, что они сотрудники службы безопасности Украины. Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной именно на то, чтобы воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране", — сказал Путин на форуме "Россия зовет", говоря о недавнем инциденте в Керченском проливе.

Президент РФ подчеркнул, что это не имеет ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной.

"Это игра на обострение, это нечистоплотная игра внутри страны с целью подавления своих политических противников", — добавил Путин.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

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