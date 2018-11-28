Путин раскритиковал поведение украинских моряков в Керченском проливе

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. После нарушения государственной границы России в Керченском проливе украинским морякам предложили лоцмана, но они не отвечали, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент напомнил, что в сентябре этого года караван военных кораблей Украины уже проходил под Керченским мостом в Азовском море, но "они полностью исполнили договоренности и требования, сообщили в каком составе идут, кто идет, куда идет, мы им предоставили лоцмана и спокойно провели в пункт назначения в Азовском море".

"Что произошло сейчас: не отвечали вообще на запросы нашей пограничной службы, вошли в наши территориальные воды. Обращаю ваше внимание, что вошли в наши территориальные воды, которые таковыми являлись даже до присоединения Крыма к Российской Федерации, то есть в том месте, где эти территориальные воды были всегда, именно как российские территориальные воды. Не отвечая на запросы наших пограничников, начали двигаться прямо к этому мосту. На предложения встать на стоянку не реагировали, на предложение взять лоцмана – даже после нарушения нашей государственной границы, им все равно предложили взять лоцмана – молчали, вообще никак не отвечали", — заявил Путин в ходе инвестиционного форума "Россия зовет", говоря об инциденте в Керченском проливе.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

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