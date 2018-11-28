Украина обратилась в ЕСПЧ с требованием освободить моряков

Один из задержанных моряков с корабля ВМС Украины у Киевского районного суда Симферополя. Архивное фото

Один из задержанных моряков с корабля ВМС Украины у Киевского районного суда Симферополя. Архивное фото

ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции Украины обратилось в Европейский суд по правам человека с требованием освободить задержанных за незаконное пересечение российской границы украинских моряков, заявил в среду глава ведомства Павел Петренко на заседании Кабмина.

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями. Во вторник Киевский районный суд Симферополя арестовал 12 из 24 задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а Керченский городской суд — еще трёх человек, получивших ранения и задержанных российскими пограничниками. Все арестованы на срок до 25 января.

"Мы от имени правительства обратились к Европейскому суду по правам человека с требованием применить правило 39 — это немедленное решение об освобождении незаконно захваченных украинских граждан на территории РФ", — отметил Петренко.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов. Комментируя возможный ввод военного положения на Украине, он заявил, что Киев пытается "вырулить" из ситуации, которая воспринимается населением все более негативно.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.