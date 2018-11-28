МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Кремль обратил внимание на заявление президента США Дональда Трампа о возможной отмене встречи с Владимиром Путиным на G20 в Аргентине, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.The Washington Post заявил, что может отменить встречу с Путиным на саммите G20 из-за ситуации в Керченском проливе. Он заявил, что ему не нравится "эта агрессия".
"Если он называет агрессией действия украинских военных кораблей, — это одно. Можно спорить, была это агрессия или нет. Если он называет агрессией действия российских пограничников по пресечению попыток нарушения государственной границы России — это другое. Мы с этим не согласны", — сказал Песков.
Он также напомнил, что накануне вечером пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что Трамп проведет двусторонние переговоры с Путиным на G20.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников.
Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.
Глава МИД Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией и обвинил Украину в нарушении международного законодательства. В Кремле подчеркнули, что российская сторона во время инцидента действовала в соответствии с международным и внутренним правом.
О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>