МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Кремль обратил внимание на заявление президента США Дональда Трампа о возможной отмене встречи с Владимиром Путиным на G20 в Аргентине, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее американский президент в интервью The Washington Post заявил, что может отменить встречу с Путиным на саммите G20 из-за ситуации в Керченском проливе. Он заявил, что ему не нравится "эта агрессия".

"Если он называет агрессией действия украинских военных кораблей, — это одно. Можно спорить, была это агрессия или нет. Если он называет агрессией действия российских пограничников по пресечению попыток нарушения государственной границы России — это другое. Мы с этим не согласны", — сказал Песков.

Он также напомнил, что накануне вечером пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что Трамп проведет двусторонние переговоры с Путиным на G20.

Провокация ВМС Украины в Керченском проливе Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников. © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины Перейти в фотобанк Эксперт рассказал, зачем Порошенко приказал нарушить границу России Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом. Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях. Глава МИД Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией и обвинил Украину в нарушении международного законодательства. В Кремле подчеркнули, что российская сторона во время инцидента действовала в соответствии с международным и внутренним правом. О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.