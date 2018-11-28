Спикер Рады подписал постановление о проведении выборов президента 31 марта

ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал постановление о проведении очередных президентских выборов 31 марта 2019 года.

"В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года. Это постановление вступает в силу со дня его принятия", — говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте парламента.