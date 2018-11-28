Эксперт объяснил слова Порошенко об "угрозе войны с Россией"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Угроза нападения России на Украину существует сегодня только в воображении Петра Порошенко, а "вспомнили" о ней из-за начавшейся президентской гонки, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, объявившего, что его стране угрожает "полномасштабная война" с Россией. По заявлению главы государства, его слова якобы подтверждают данные разведки, согласно которым вблизи украинских границ сконцентрирована российская военная техника, в том числе танки.

"Подобные заявления Порошенко в очередной раз указывают на реальную причину того, почему он подписал указ о военном положении – это исключительно внутриполитические причины, обусловленные начавшейся на Украине президентской избирательной кампанией", — сказал Коротченко РИА Новости.

Тот факт, что на юге России находится группировка Южного военного округа и Черноморского флота, доказывает лишь то, что РФ заботится об охране своих рубежей, отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что сегодня со стороны Украины возможна любая вооруженная провокация против России и, в частности, Крыма. Именно поэтому для безопасности Крымского моста и городов Крыма на полуострове развернуты зенитные ракетные системы С-400, отметил эксперт.

"Неудачи при построении украинского национального государства и тяжелая экономическая ситуация заставляют Порошенко прибегать к резкой антироссийской риторике, чтобы отвлечь граждан своей страны от тех огромных трудностей, которые они испытывают", — отметил собеседник агентства.

Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли государственную границу России, зайдя во временно закрытую российскую акваторию и не отреагировав на требования российских пограничников.

Против нарушителей было применено оружие, все три корабля, на борту которых находились 24 моряка, задержали.

Верховная рада Украины после инцидента в Керченском проливе в понедельник одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>