Эксперт объяснил слова Порошенко об "угрозе войны с Россией"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Угроза нападения России на Украину существует сегодня только в воображении Петра Порошенко, а "вспомнили" о ней из-за начавшейся президентской гонки, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Подобные заявления Порошенко в очередной раз указывают на реальную причину того, почему он подписал указ о военном положении – это исключительно внутриполитические причины, обусловленные начавшейся на Украине президентской избирательной кампанией", — сказал Коротченко РИА Новости.
Тот факт, что на юге России находится группировка Южного военного округа и Черноморского флота, доказывает лишь то, что РФ заботится об охране своих рубежей, отметил эксперт.
При этом он подчеркнул, что сегодня со стороны Украины возможна любая вооруженная провокация против России и, в частности, Крыма. Именно поэтому для безопасности Крымского моста и городов Крыма на полуострове развернуты зенитные ракетные системы С-400, отметил эксперт.
"Неудачи при построении украинского национального государства и тяжелая экономическая ситуация заставляют Порошенко прибегать к резкой антироссийской риторике, чтобы отвлечь граждан своей страны от тех огромных трудностей, которые они испытывают", — отметил собеседник агентства.
Против нарушителей было применено оружие, все три корабля, на борту которых находились 24 моряка, задержали.
Верховная рада Украины после инцидента в Керченском проливе в понедельник одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней.