Движение на границе Украины и Словакии осложнилось из-за протестов

ДОНЕЦК, 28 ноя — РИА Новости. Движение транспорта на границе Украины и Словакии до сих пор осложнено из-за акций автомобилистов, сообщили в среду в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Во вторник погранслужба заявила, что владельцы автомобилей с номерами стран ЕС продолжают акции в приграничных районах Украины, было осложнено движение к 11 пунктам пропуска.

"Подъездные пути к двум пунктам пропуска "Малый Березный" и "Ужгород" на границе со Словакией остаются заблокированными на утро 28 ноября. На данный момент движение транспортных средств на этом направлении остается осложненным", — говорится в сообщении госпогранслужбы.

По данным ведомства, на остальных направлениях движение через государственную границу нормализовано.

Ранее на Украине вступили в силу законы о растаможивании автомобилей с номерами стран ЕС и усилении контроля за их перемещением и использованием, что вызвало недовольство автовладельцев. По сообщению Луцкого пограничного отряда, в воскресенье владельцы автомобилей с европейскими номерами заблокировали международный пункт пропуска "Ягодын" на границе Украины и Польши. Позже МВД Украины заявило о затрудненном движении на украинско-польской границе в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодын", "Шегини", "Краковец", а также в пункте "Малый Березный" на границе Украины и Словакии. Полиция возбудила уголовное дело. Во вторник, по данным погрансужбы, движение транспорта через пункты пропуска на границе Украины с Польшей было разблокировано.