МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Заявления президента Украины Петра Порошенко об угрозе "полномасштабной войны" с Россией – это провокация, намеренный акт запугивания населения страны, а также попытка убедить Запад в несуществующих агрессивных планах Москвы, считает член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.

Порошенко ранее заявил в интервью украинским телеканалам об угрозе "полномасштабной войны" с Россией после инцидента в Керченском проливе, в результате которого корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны. Заявление Порошенко было сделано вскоре после введения военного положения в отдельных областях страны сроком на 30 дней.

"Заявление Порошенко о том, что Украине угрожает "полномасштабная война" с Россией — это не только провокация против нашей страны, но и намеренный акт запугивания собственного населения, а также попытка убедить Запад в несуществующих агрессивных планах России. Целью спланированной полномасштабной антироссийской кампании Порошенко является отчаянная попытка сохранить свою власть, а также выполнить очередной западный русофобский заказ", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Политик полагает, что Киев своими провокациями и введением военного положения "вскрыл ящик Пандоры".

"За все последствия обострения ситуации на Украине, погромы, нападения на российских граждан и диппредставительства будут нести ответственность в первую очередь киевские власти, а также западные спонсоры военной хунты Порошенко", — подчеркнул он.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>