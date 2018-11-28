В Госдуме назвали заявление Порошенко о войне с Россией бредом

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что страна находится под угрозой полномасштабной войны с РФ, являются очередным бредом не очень трезвого человека, все его провокации направлены на то, чтобы любым способом удержаться у власти, считает член комитета Госдумы по обороне Иван Тетерин.

Ранее Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам об угрозе "полномасштабной войны" с Россией после инцидента в Черном море, в результате которого корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны.

"С моей точки зрения, это очередной бред не очень трезвого человека. Он все делает для того, чтобы напомнить о себе. Его действия — провокация в Керченском проливе, теперь введение военного положения на территориях, где он, кстати, получил и всегда получал меньше всего голосов — это направлено на то, чтобы поднять свой очень низкий рейтинг, чтобы только любыми способами остаться у власти. А народ Украины для него вообще не имеет значения", — сказал РИА Новости Тетерин.

Он также отметил, что нельзя исключать и возможность переноса президентских выборов на Украине после провокаций действующего руководства страны.

Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ президента Украины о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями. Изначально Порошенко предложил ввести военное положение по всей Украине на 60 дней, позже — на 30 дней во избежание срыва президентских выборов 31 марта 2019 года.