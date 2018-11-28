Россия сделает все, чтобы не допустить конфликт с Украиной, заявил Косачев

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия сделает все возможное, чтобы не допустить военного конфликта с Украиной ни в каком виде, однако именно на ЕС и НАТО сейчас лежит ответственность за то, чтобы не поощрять Украину ещё к одной войне в Европе, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Сенатор отметил, что президент Украины в настоящее время готовит страну к войне с Россией, которую наша страна "никогда, ни на каком этапе не видела и по определению не рассматривает как перспективу в отношениях с соседней Украиной". "Порошенко — это президент войны. Он пришёл к власти в результате вооружённого переворота, и он не отдаст власть до тех пор, пока будет сохраняться хотя бы гипотетическая возможность обеспечить своё переизбрание силовым путём — будь то на внутреннем или на внешнем треке", — подчеркнул сенатор.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.
Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.