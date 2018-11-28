В Казахстане проверяют данные о гражданах, обвиняемых США в мошенничестве

АЛМА-АТА, 28 ноя – РИА Новости. Генконсульство Казахстана в Нью-Йорке проверяет информацию о принадлежности к гражданству республики двух человек, которых США заочно обвинили в кибермошенничестве, сообщил РИА Новости в среду руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Генеральное консульство Республики Казахстан в Нью-Йорке проверяет информацию о принадлежности к гражданству Казахстана заочно обвиненных властями США Евгения Тимченко и Сергея Овсянникова", — сказал глава пресс-службы.

Ранее прокуратура Нью-Йорка сообщила о предъявлении обвинений шестерым россиянам и двум гражданам Казахстана в кибермошенничестве на общую сумму более 36 миллионов долларов.

По данным прокуратуры, по делу проходят россияне Александр Жуков, Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев и граждане Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко. Как следует из заявления ведомства, Овсянников, Жуков и Тимченко задержаны в Малайзии, Болгарии и Эстонии, соответственно, и ожидают экстрадиции в США, а остальные находятся на свободе.

Как заявляет американская прокуратура, россияне и граждане Казахстана несколько лет использовали интернет-ботов, поддельные страницы, а также вирусное программное обеспечение, чтобы продавать заказчикам несуществующие просмотры их рекламы.