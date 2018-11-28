Граждан России и Казахстана обвиняют в мошенничестве в США на $36 миллионов

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноя — РИА Новости. Шесть граждан России и двух граждан Казахстана обвиняют в США в интернет-мошенничестве на общую сумму в 36 миллионов долларов, говорится в заявлении прокуратуры Нью-Йорка.

По делу проходят россияне Александр Жуков, Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев и граждане Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко. Овсянников, Жуков и Тимченко задержаны в Малайзии, Болгарии и Эстонии, соответственно, и ожидают экстрадиции в США. Остальные находятся на свободе.

"Как утверждается в обвинительном заключении, в период с сентября 2014 года по декабрь 2016 года Жуков, Тимохин, Андреев, Авдеев и Новиков управляли предполагаемой рекламной сетью ("Рекламная сеть № 1") и при содействии Овсянникова осуществляли схему цифрового мошенничества с рекламой", — говорится в обвинении.

Уточняется, что "в результате этой схемы "Рекламная сеть №1" фальсифицировала миллиарды просмотров рекламы и заставила компании заплатить более 7 миллионов долларов за рекламу, которую никогда не просматривали реальные пользователи интернета".

Вторая схема с наименованием "Рекламная сеть №2" действовала с декабря 2015 года по октябрь 2018 года, ей управляли Овсянников, Тимченко и Исаев "и осуществили еще одну схему мошенничества с цифровой рекламой", которая принесла им более 29 миллионов долларов, "за рекламу, которую никогда не просматривали реальные пользователи интернета".