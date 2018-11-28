В США шесть россиян обвинили в интернет-мошенничестве

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Шестеро россиян и двое граждан Казахстана обвиняются в США в рекламном интернет-мошенничестве на общую сумму в 36 миллионов долларов, сообщили в прокуратуре Нью-Йорка.

"Обвинение по 13 статьям было обнародовано сегодня в федеральном суде Бруклина", — говорится в заявлении.

Обвинения предъявлены россиянам Александру Жукову, Борису Тимохину, Михаилу Андрееву, Денису Авдееву, Дмитрию Новикову, Александу Исаеву, и гражданам Казахстана — Сергею Овсянникову и Евгению Тимченко. Всем им вменяется сетевое мошенничество, взломы компьютеров, хищение личных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывание денег.

Трое из восьми обвиняемых — Овсянников, Жуков и Тимченко — задержаны в Малайзии, Болгарии и Эстонии соответственно и ожидают экстрадиции, остальные пять остаются на свободе, говорится в заявлении прокуратуры.

Как утверждается в обвинительном заключении, с сентября 2014 года по декабрь 2016 года Жуков, Тимохин, Андреев, Авдеев и Новиков управляли предполагаемой рекламной сетью ("Рекламная сеть № 1") и при содействии Овсянникова реализовывали схему цифрового мошенничества с рекламой.

По версии американского следствия, "в результате этой схемы "Рекламная сеть №1" фальсифицировала миллиарды просмотров рекламы и заставила компании заплатить более семи миллионов долларов за рекламу, которую никогда не просматривали реальные пользователи интернета".

Под арест также попадают 31 интернет-домен, использовавшийся обвиняемыми, а ФБР проверит 89 серверов, "которые были частью инфраструктуры для ботнетов, занимающихся мошенничеством в цифровой рекламе".

Как заявил прокурор Ричард Донахью, обвиняемые "использовали сложные компьютерные программы и инфраструктуру по всему миру, чтобы использовать индустрию интернет-рекламы для мошенничества".

Информацию о предъявлении обвинений гражданам России уже подтвердили в российском генконсульстве в Нью-Йорке.