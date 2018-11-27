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В мире

НАТО пообещала Украине практическую поддержку после инцидента в Черном море

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (270)
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© Фото : ФСБ РФКорабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. Архивное фотоКорабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. Архивное фото
© Фото : ФСБ РФ

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. НАТО распространила во вторник заявление по ситуации с задержанием в Керченском проливе трех судов ВМС Украины за незаконное пересечение границы РФ, в котором вновь призвала к сдержанности и подтвердила, что продолжит оказывать практическую поддержку Киеву.

Суда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе. 26 ноября 2015
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Лавировали, да не вылавировали. Все посмотрели на Киев, но как-то косо
Накануне в Брюсселе прошло заседание Североатлантического совета на уровне послов, на котором обсуждался этот инцидент.

"Ввиду применения Россией военной силы против Украины вблизи Азовского моря и Керченского пролива союзники по НАТО призывают Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и обеспечить свободу судоходства", — говорится в заявлении альянса.

В организации считают, что "нет никаких оснований для применения Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морского флота". "Мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков и суда", — говорится в нем.

Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
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"Военное положение введем, воевать не будем". Что ожидает украинцев
НАТО вновь "призвала к спокойствию и сдержанности", подтвердив, что будет продолжать следить за ситуацией и "продолжать оказывать политическую и практическую поддержку стране в рамках существующего сотрудничества".

За нарушение российской границы были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.

На фоне этих событий Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней.

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. 26 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Россия снова напала!" Кому выгодно военное положение на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов. Комментируя возможный ввод военного положения на Украине, он заявил, что Киев пытается "вырулить" из ситуации, которая воспринимается населением все более негативно.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>
Топор войны
© Виталий Подвицкий
Топор войны
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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
E.БAЛOB
..оказать практическую помощь ВСУ.. Это как?.. Пришлёте им два вагона лошадиных подков?.. Или ещё два списанных катера?.. А кстати где два предыдущих?..
23:02
27.11.2018
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Владимир Большаков
"продолжать оказывать политическую и практическую поддержку стране "
В пределах разумного (не зля Россию).
22:59
27.11.2018
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