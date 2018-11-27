НАТО пообещала Украине практическую поддержку после инцидента в Черном море

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. НАТО распространила во вторник заявление по ситуации с задержанием в Керченском проливе трех судов ВМС Украины за незаконное пересечение границы РФ, в котором вновь призвала к сдержанности и подтвердила, что продолжит оказывать практическую поддержку Киеву.
"Ввиду применения Россией военной силы против Украины вблизи Азовского моря и Керченского пролива союзники по НАТО призывают Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и обеспечить свободу судоходства", — говорится в заявлении альянса.
В организации считают, что "нет никаких оснований для применения Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морского флота". "Мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков и суда", — говорится в нем.
За нарушение российской границы были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.
На фоне этих событий Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней.
Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.