НАТО пообещала Украине практическую поддержку после инцидента в Черном море

БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. НАТО распространила во вторник заявление по ситуации с задержанием в Керченском проливе трех судов ВМС Украины за незаконное пересечение границы РФ, в котором вновь призвала к сдержанности и подтвердила, что продолжит оказывать практическую поддержку Киеву.

Накануне в Брюсселе прошло заседание Североатлантического совета на уровне послов, на котором обсуждался этот инцидент.

"Ввиду применения Россией военной силы против Украины вблизи Азовского моря и Керченского пролива союзники по НАТО призывают Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и обеспечить свободу судоходства", — говорится в заявлении альянса.

В организации считают, что "нет никаких оснований для применения Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морского флота". "Мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков и суда", — говорится в нем.

НАТО вновь "призвала к спокойствию и сдержанности", подтвердив, что будет продолжать следить за ситуацией и "продолжать оказывать политическую и практическую поддержку стране в рамках существующего сотрудничества".

За нарушение российской границы были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.

На фоне этих событий Верховная рада Украины в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов. Комментируя возможный ввод военного положения на Украине, он заявил, что Киев пытается "вырулить" из ситуации, которая воспринимается населением все более негативно.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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