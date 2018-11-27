Порошенко заявил, что запрашивал телефонный разговор с Путиным

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что запросил телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным после провокации ВМС Украины в Черном море, но не получил ответа и обратился к Меркель

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>





