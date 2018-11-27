Суд в Крыму арестовал семерых из 24 украинских моряков

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца еще четверых моряков ВМС Украины, задержанных при нарушении границы России в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Меры пресечения избрана для семерых военнослужащих. Заседания продолжаются", — сказал представитель суда.
Материалы рассматриваются одновременно в трех залах заседания тремя судьями. Ранее суд арестовал на два месяца Владимира Варимеза, Юрия Будзыло и Владимира Терещенко.
По словам собеседника агентства, также арестованы Виктор Беспальченко, Сергей Цыбизов, Андрей Опрыско, Владислав Костышин.
Он уточнил, что всем семерым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца до 25 января.
Были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.