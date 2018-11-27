Суд в Крыму арестовал семерых из 24 украинских моряков

Один из задержанных моряков с корабля ВМС Украины у Киевского районного суда Симферополя

Один из задержанных моряков с корабля ВМС Украины у Киевского районного суда Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца еще четверых моряков ВМС Украины, задержанных при нарушении границы России в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель суда.

Киевский районный суд Симферополя во вторник определяет меру пресечения 12 из 24 задержанных украинских моряков.

"Меры пресечения избрана для семерых военнослужащих. Заседания продолжаются", — сказал представитель суда.

Материалы рассматриваются одновременно в трех залах заседания тремя судьями. Ранее суд арестовал на два месяца Владимира Варимеза, Юрия Будзыло и Владимира Терещенко.

По словам собеседника агентства, также арестованы Виктор Беспальченко, Сергей Цыбизов, Андрей Опрыско, Владислав Костышин.

Он уточнил, что всем семерым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца до 25 января.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщила ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости >>



