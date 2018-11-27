ФСБ обнародовала трофейные документы, изъятые у украинских моряков

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. ФСБ опубликовала трофейные документы, которые изъяла у задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

© Фото : ФСБ России Трофейные документы, изъятые у украинских моряков © Фото : ФСБ России Трофейные документы, изъятые у украинских моряков

В частности, на катере "Никополь" нашли документ с задачей скрытно перейти из Одессы в Бердянск. Особую скрытность предписывалось обеспечить у Керченско-Еникальского канала.

Кроме того, на том же катере обнаружили рукописный конспект установленных Россией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу. Из этого следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения.

© Фото : ФСБ России Трофейные документы, изъятые у украинских моряков © Фото : ФСБ России Трофейные документы, изъятые у украинских моряков

Кроме того, на задержанных украинских кораблях находились несколько гранатометов, танковые и крупнокалиберные пулеметы, автоматы, пистолеты, гранаты и боеприпасы к огнестрельному оружию.

На судах было около двух тысяч выстрелов ВОГ-17 для гранатометов, порядка пятисот выстрелов ВОГ, 40 гранат РГД-5, 48 гранат РГД-42, 20 гранат РГД, запалы для гранат, патроны различного калибра и магазины для автомата Калашникова и пистолета Макарова.

В сообщении поясняется, что пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют одну артустановку, а всего их четыре, по две на каждый катер.

Видео допроса

Ранее ФСБ опубликовала кадры опроса задержанных украинских военных.

На вопросы ответили старший лейтенант Андрей Драч, матрос Сергей Цыбизов и капитан третьего ранга Владимир Лесовой.

Все трое признались в совершении провокации, в незаконном проникновении в территориальные воды России и нарушении ее законодательства. Так, Драч подтвердил, что украинских моряков предупредили о нарушении российской границы. В свою очередь, Лесовой добавил, что они "сознательно проигнорировали запросы по остановке" от российских пограничников.

"Осознавал, что действия группировки кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер", — сказал военный.

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Провокация в Керченском проливе

В воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России.

Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и предложила обсудить ситуацию в Азовском море на Совбезе ООН в понедельник, однако большинством голосов этот вопрос был заблокирован.

На Украине введено военное положение сроком на 30 дней, армию и СБУ привели в полную боевую готовность.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



