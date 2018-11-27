МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Трое украинских моряков с кораблей, нарушивших государственную границу России, по-прежнему находятся в больнице, состояние их здоровья не ухудшается, их жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

"Трое людей, получивших травмы, по-прежнему находятся в больнице, их состояние здоровья не ухудшается. Как сообщил главврач уполномоченному по правам человека в Республике Крым (Людмиле) Лубиной, их жизни ничего не угрожает", — сообщила Москалькова РИА Новости во вторник.

Она отметила, что в настоящий момент крымский омбудсмен присутствует на суде, определяющем меру пресечения экипажам судов-нарушителей.

"Сейчас проходит суд о применении меры пресечения к украинским морякам, незаконно пересекшим государственную границу РФ. Уже есть сведения, что в отношении первых обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 января", — рассказала федеральный омбудсмен.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов. Комментируя возможный ввод военного положения на Украине, он заявил, что Киев пытается "вырулить" из ситуации, которая воспринимается населением все более негативно.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>