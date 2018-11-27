МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Трое украинских моряков с кораблей, нарушивших государственную границу России, по-прежнему находятся в больнице, состояние их здоровья не ухудшается, их жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Трое людей, получивших травмы, по-прежнему находятся в больнице, их состояние здоровья не ухудшается. Как сообщил главврач уполномоченному по правам человека в Республике Крым (Людмиле) Лубиной, их жизни ничего не угрожает", — сообщила Москалькова РИА Новости во вторник.
Она отметила, что в настоящий момент крымский омбудсмен присутствует на суде, определяющем меру пресечения экипажам судов-нарушителей.
"Сейчас проходит суд о применении меры пресечения к украинским морякам, незаконно пересекшим государственную границу РФ. Уже есть сведения, что в отношении первых обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 января", — рассказала федеральный омбудсмен.
Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.