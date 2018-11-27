МИД Франции: надо сделать все для снижения напряженности в Черном море

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже. 27 ноября 2018

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже. 27 ноября 2018

ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что сторонам нужно сделать все, чтобы напряжённость после инцидента в Керченском проливе снизилась.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, однако, как заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина отмечала, что экипажи будут находиться под судом, который выберет меру пресечения.

"Мы думаем, что этот инцидент во многом является следствием милитаризации этой зоны. И он может усугубить ситуацию и способствовать новым, более серьёзным инцидентам. Мы хотели бы, чтобы стороны были сдержанными и осмотрительными. Я сказал (главе МИД РФ Сергею) Лаврову, что ждём от России шага с ее стороны — освободить как можно скорее корабли и задержанных лиц, чтобы способствовать деэскалации", — сказал Ле Дриан по итогам переговоров с главой МИД России.

Глава французского МИД заявил, что также намерен призвать своего украинского коллегу "искать деэскалации в этой зоне".

Верховная рада Украины в связи с инцидентом в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов. Комментируя возможный ввод военного положения на Украине, он заявил, что Киев пытается "вырулить" из ситуации, которая воспринимается населением все более негативно.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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