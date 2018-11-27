ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что сторонам нужно сделать все, чтобы напряжённость после инцидента в Керченском проливе снизилась.
"Мы думаем, что этот инцидент во многом является следствием милитаризации этой зоны. И он может усугубить ситуацию и способствовать новым, более серьёзным инцидентам. Мы хотели бы, чтобы стороны были сдержанными и осмотрительными. Я сказал (главе МИД РФ Сергею) Лаврову, что ждём от России шага с ее стороны — освободить как можно скорее корабли и задержанных лиц, чтобы способствовать деэскалации", — сказал Ле Дриан по итогам переговоров с главой МИД России.
Глава французского МИД заявил, что также намерен призвать своего украинского коллегу "искать деэскалации в этой зоне".
Верховная рада Украины в связи с инцидентом в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней.
Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.