Лавров призвал спонсоров украинских властей повлиять на Киев

ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости. Спонсоры властей Украины должны жестко предупредить Киев о последствиях игры с огнем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя инцидент c кораблями ВМС Украины в Керченском проливе.

"Как вы знаете, мы вчера созывали СБ ООН, Украина тоже высказалась за созыв такого заседания. Я считаю, что это было полезно, чтобы все послушали правду о том, что произошло. Но основное зависит не от Совета безопасности (ООН), не от ОБСЕ, не от каких-либо других организаций, а от того, чтобы спонсоры украинского руководства поставили ему на вид, жестко предупредили о недопустимости такой игры с огнем", — заявил Лавров на пресс-конференции.

Он добавил, что в практическом плане на уровне местных пограничных властей двух стран вполне можно было бы этот вопрос обсудить, "если есть какие-то технические вопросы, которые украинской стороне не вполне понятны".

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, однако, как заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина отмечала, что экипажи будут находиться под судом, который выберет меру пресечения.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости >>