Для решения ситуации в Азовском море не нужны посредники, заявил Лавров

ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит необходимости в посредниках для решении ситуации в Азовском море, где в воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.

Украинские суда опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, однако, как заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина отмечала, что экипажи будут находиться под судом, который выберет меру пресечения.

"Что касается инцидента на входе в Керченский пролив из Черного моря, вчера эта ситуация обсуждалась в телефонном разговоре президента (РФ Владимира) Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая позвонила Владимиру Владимировичу", — сказал Лавров на пресс-конференции.

По его словам, там было достигнуто определенное понимание, которое будет в ближайшее время реализовано.

"Я не вижу необходимости в каких-то посредниках", — заявил глава МИД РФ, отвечая на вопрос о том, считает ли Москва, что ситуация зашла так далеко, что требуется помощь посредников.

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