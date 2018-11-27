КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Движение транспорта через пункты пропуска на границе Украины с Польшей разблокировано, осложненным оно остается на границе со Словакией и Венгрией, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Во вторник погранслужба заявила, что владельцы автомобилей с номерами стран ЕС продолжают акции в приграничных районах Украины, было осложнено движение к 11 пунктам пропуска.

"Еще несколько подъездных путей, ведущих к пунктам пропуска на государственной границе, были разблокированы сегодня в первой половине суток. В частности, восстановлено движение на границе с Польшей", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, осложненным остается движение через пункты пропуска "Малый Березный" и "Ужгород" на границе со Словакией и "Тиса" — на границе с Венгрией.

Ранее на Украине вступили в силу законы о растаможивании автомобилей с номерами стран ЕС и усилении контроля за их перемещением и использованием, что вызвало недовольство автовладельцев. По сообщению Луцкого пограничного отряда, в воскресенье владельцы автомобилей с европейскими номерами заблокировали международный пункт пропуска "Ягодын" на границе Украины и Польши. Позже МВД Украины заявило о затрудненном движении на украинско-польской границе в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодын", "Шегини", "Краковец", а также в пункте "Малый Березный" на границе Украины и Словакии. Полиция возбудила уголовное дело.