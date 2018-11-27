Киев рекомендовал украинским морякам в Азовском море вернуться в порты

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Украинским морякам, находящимся в Азовском море, рекомендовано вернуться в порты, заявил во вторник первый заместитель министра аграрной политики Украины Максим Мартынюк.

Рекомендация прозвучала на фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями в Черном море. Инцидент еще больше обострил отношения Москвы и Киева и привел к тому, что Киев ввел военное положение в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.

"Азовское море генерирует большую часть улова и это требует сохранения стабильного и понятного режима рыболовства в его водах. По состоянию на вчерашний день рыбакам было рекомендовано, в качестве меры предосторожности, вернуться в порт, никаких юридических или фактических ограничений к ним не применялось. Степень риска: не определен", — написал Мартынюк на своей странице в Facebook.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>