Крымский омбудсмен пообщается с задержанными украинскими моряками в суде

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина пообещала поговорить с задержанными за нарушение госграницы России моряками ВМС Украины, чтобы понять, чем им можно помочь.

Всего были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ. Ранее в суде сообщили, что моряков уже доставили из Керчи в Симферополь для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения.

"Сейчас их (задержанных моряков — ред.) привезут в здание суда, и я с ними пообщаюсь, чтобы узнать, может быть, что-то передать родным, в каком они положении, может, что-то крайне необходимо", — сказала Лубина журналистам.

По ее данным, во вторник в здание суда доставят 10-12 задержанных военнослужащих. "Примерно половину от общего числа задержанных. Это меры безопасности. Представьте, сколько конвоя надо, чтобы привести такое количество человек", — пояснила Лубина.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщила ФСБ РФ. Суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении госграницы.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости >>