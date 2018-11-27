ИГ* была создана с целью запугать мир, заявил Эрдоган

АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган назвал террористическую группировку "Исламское государство"* проектом, созданным с целью запугать мир, добавив, что ее разгром стал возможным благодаря Турции.
По его словам, единственная цель сил самообороны сирийских курдов, поддерживаемых США для борьбы с ИГ*, – это Турция.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России