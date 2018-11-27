ИГ* была создана с целью запугать мир, заявил Эрдоган

АНКАРА, 27 ноя – РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган назвал террористическую группировку "Исламское государство"* проектом, созданным с целью запугать мир, добавив, что ее разгром стал возможным благодаря Турции.

"Только с приходом Турции на поле стало ясно, что это за проект – ИГ*, которая взращивалась с целью запугать мир. Мы развалили эту организацию, а те, кто заявлял о себе как о противниках ИГ*, никакой борьбы с ним не вели. В Сирии ИГ* нет, есть лишь небольшие банды, которые маскируются под ИГ*. Если мы скооперируемся, то сможем в течение ближайших месяцев покончить с этими остатками", — заявил Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

По его словам, единственная цель сил самообороны сирийских курдов, поддерживаемых США для борьбы с ИГ*, – это Турция.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России