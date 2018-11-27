В МИД посоветовали россиянам учесть обострение ситуации на Украине

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ) посоветовал россиянам учитывать резкое обострение ситуации на Украине и введение в стране военного положения, предпринимать меры предосторожности.

"Украина — резкое обострение внутриполитической ситуации; введение военного положения; усиление антироссийских настроений; случаи запретов на въезд россиян; гражданам России рекомендуется учитывать складывающуюся ситуацию и предпринимать меры предосторожности", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter

Киев принял решение ввести военное положение после инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями. В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



