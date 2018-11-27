БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Российские пограничники при инциденте в Керченском проливе действовали в рамках международного права, считает депутат федерального парламента Бельгии от оппозиционной "Народной партии" Альдо Каркасси.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

"Я считаю, что российская сторона действовала правомерно и в рамках международного права", — сказал парламентарий РИА Новости.

Отвечая на вопрос, считает ли он возможным усугубление конфликтной ситуации, Каркасси сказал, что ожидает, что "здравый смысл восторжествует".

"Россия точно не заинтересована в конфликте, поскольку не она создала эту ситуацию, она была в позиции защищающейся стороны, а не стороны-нарушителя", — сказал Каркасси.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>



