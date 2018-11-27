БРЮССЕЛЬ, 27 ноя – РИА Новости, Александр Шишло. Российские пограничники при инциденте в Керченском проливе действовали в рамках международного права, считает депутат федерального парламента Бельгии от оппозиционной "Народной партии" Альдо Каркасси.
"Я считаю, что российская сторона действовала правомерно и в рамках международного права", — сказал парламентарий РИА Новости.
Отвечая на вопрос, считает ли он возможным усугубление конфликтной ситуации, Каркасси сказал, что ожидает, что "здравый смысл восторжествует".
"Россия точно не заинтересована в конфликте, поскольку не она создала эту ситуацию, она была в позиции защищающейся стороны, а не стороны-нарушителя", — сказал Каркасси.