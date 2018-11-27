Более 40 граждан России не пустили на Украину, сообщили в Минске

МИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Более 40 граждан России с утра понедельника возвращены на территорию Белоруссии авиарейсами из Киева из-за отказа им во въезде на Украину украинской погранслужбой, подтвердил РИА Новости во вторник официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

Ранее газета "Известия" сообщила, что во въезде на Украину отказано более чем 30 российским, прибывшим рейсом 829 авиакомпании "Белавиа" из Минска в Киев в понедельник, 26 ноября. Он были отправлены следующим рейсом назад в столицу Белоруссии.

"На текущий момент есть информация, что начиная со вчерашнего утра на территорию Беларуси возвращены более 40 граждан России, которые вернулись рейсами "Белавиа" Киев-Минск. Речь пока идет о четырех рейсах", — сказал Бычковский.

Он пояснил, что причиной их возвращения стал непропуск на украинскую территорию погранслужбой Украины. Собеседник отметил, что белорусская сторона фиксировала возврат россиян на территорию Белоруссии, откуда, соответственно, они пытались попасть на территорию Украины. Однако он не уточнил, каким именно образом россияне пытались попасть на Украину, не исключив, что они могли прилететь в аэропорт Киева рейсами из Минска.

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии отметил, что дополнительной информации от Государственной пограничной службы Украины по каналам взаимодействия об изменении порядка пересечения границы Украины иностранными гражданами, в том числе следующих с территории Белоруссии, белорусским пограничникам не поступала. Бычковский подчеркнул, что возврат или непропуск на свою территорию иностранных граждан является компетенцией и правом пограничных органов любой страны.

"По имеющийся информации, в наземных пункта пропуска (на границе Белоруссии с Украиной — ред.) — автодорожных и железнодорожных — ситуация остается без изменений", — сказал он.