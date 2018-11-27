Путин вскоре выскажется по инциденту в Керченском проливе, заявил Песков

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент России вскоре расскажет о своем отношении к инциденту в Керченском проливе, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент это сделает, когда посчитает нужным", — сказал он журналистам.

По словам пресс-секретаря, недооценивать значение и опасность подобных провокаций было бы неверным, и для президента это очень серьезный вопрос.

"Вы знаете, что с самого начала этих провокационных действий он получал исчерпывающую информацию от наших пограничников и соответствующих ведомств, но, когда время придет, президент даст все необходимые разъяснения", — добавил Песков, напомнив, что в конце этой недели Путин наверняка будет общаться со СМИ во время саммита G20 в Аргентине.

Утром 25 ноября три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву нарушили госграницу России, вошли во временно закрытую российскую акваторию и двинулись к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей.

После этого корабли задержали. Трое украинских военных получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

На этом фоне Верховная рада одобрила указ Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях Украины, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. При этом украинский лидер пообещал, что президентские выборы пройдут весной, как и планировалось ранее. После утверждения указа о военном положении Рада назначила их на 31 марта.

В Кремле введение военного положения назвали внутренним делом Киева, но отметили, что это решение потенциально может привести и к эскалации ситуации в Донбассе.

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