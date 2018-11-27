Песков не стал комментировать слова Трампа об инциденте в Черном море

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова президента США Дональда Трампа по поводу инцидента в Черном море.

Президент США Дональд Трамп в понедельник прокомментировал инцидент в Черном море, заявив, что ему не нравится произошедшее между Россией и Украиной. Он отметил, что "работает с европейцами над этим", и выразил надежду, что данный инцидент может быть урегулирован.

"Я не знаю, я оставлю это без комментариев", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к словам Трампа по ситуации с украинскими судами в Черном море.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, однако, как заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина отмечала, что экипажи будут находиться под судом, который выберет меру пресечения.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>