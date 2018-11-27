В Кремле прокомментировали введение военного положения на Украине

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Введение военного положения в некоторых областях Украины — внутреннее дело Киева, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Но, безусловно, на фоне электорального процесса, конечно, подобный шаг, как введение военного положения, имеет особую и мало чем закамуфлированную окраску", — добавил он.

По словам Пескова, такое решение потенциально может привести и к эскалации конфликта в Донбассе.

Он также отметил, что Владимир Путин вскоре озвучит свою позицию по поводу ситуации с нарушением украинскими кораблями российской границы. Как подчеркнул пресс-секретарь, недооценивать значение и опасность таких провокаций было бы неверным, для президента России — это очень серьезный вопрос.

Провокация в Керченском проливе

В воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

После этого корабли задержали, возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

На фоне инцидента Верховная рада одобрила указ Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. При этом украинский лидер заверил, что этот шаг не угрожает проведению выборов. Официально президентская гонка стартует на Украине в конце декабря. Порошенко пока не заявлял о намерении повторно баллотироваться на пост главы государства.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>