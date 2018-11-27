Автомобилисты продолжают протесты в приграничных районах Украины

КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Владельцы автомобилей с европейскими номерами продолжают акции в приграничных районах Украины, осложненным остается движение к 11 пунктам пропуска, сообщили во вторник в пограничной службе Украины.

Ранее на Украине вступили в силу законы о растаможивании автомобилей с номерами стран ЕС и усилении контроля за их перемещением и использованием, что вызвало недовольство автовладельцев. По сообщению Луцкого пограничного отряда, в воскресенье владельцы автомобилей с европейскими номерами заблокировали международный пункт пропуска "Ягодын" на границе Украины и Польши. Позже МВД Украины заявило о затрудненном движении на украинско-польской границе в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодын", "Шегини", "Краковец", а также в пункте "Малый Березный" на границе Украины и Словакии. Полиция возбудила уголовное дело. По состоянию на утро понедельник, движение было осложнено на 10 пунктах пропуска.

"Они (акции протеста — ред.) продолжаются — 11 пунктов пропуска на данный момент", — сообщили агентству УНН в пресс-службе погранслужбы.

В ведомстве уточнили, что это касается пунктов пропуска на границе с Польшей, Венгрией и Словакией.

"Есть сложность в пересечении границы из-за акций владельцев автомобилей на европейской регистрации, так как они блокируют подъездные пути. Соответственно, люди не могут подъехать, так и вовремя выехать из пункта пропуска", — добавили в пресс-службе.