Патрушев рассказал о возможности отмены президентских выборов на Украине

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. С введением на Украине военного положения возможна и отмена президентских выборов под предлогом защиты страны, заявил изданию "Аргументы и факты" секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

"Провокацией на границе (президент Украины Петр) Порошенко в очередной раз подтвердил, что в отсутствие внятной предвыборной программы намерен строить свою избирательную кампанию исключительно на раздувании мнимых угроз. С введением военного положения с частичным ограничением прав и свобод своих граждан возможна и отмена президентских выборов под предлогом защиты Украины", — сказал он.

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