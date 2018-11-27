Депутат Госдумы от Крыма не исключил новых провокаций со стороны Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Украинские власти с ведением в стране военного положения могут пойти на новые провокации в отношении Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса, заявил депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Верховная рада в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.

"Опасения провокаций и на крымском направлении, и в отношении Донбасса, безусловно, есть. Но безопасности крымчан ничего не угрожает, в этом все могут быть железобетонно уверены. Любое посягательство на госграницу будет иметь серьезные последствия для инициаторов. Что же касается ДНР и ЛНР, где Украина также в эти дни провоцирует ответные военные действия, то я уверен, что и там граждан в обиду не дадут", — сказал РИА Новости Козенко.

По его словам, в ЛНР и ДНР будут предприняты все меры безопасности. "Все силы находятся в полной готовности. Сегодня очень важно пресекать подобные провокации таким образом, который бы не допускал возможности широкомасштабного военного противостояния, которого так хотели бы западные кураторы Украины", — сказал Козенко.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

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