СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Ведение военного положения на Украине не несет угроз для крымского региона, который надежно защищен, заявил глава республики Сергей Аксенов.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Верховная рада в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в восьми областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.

"Никаких угроз для Крыма это не несет. Я уверен, что достаточно сил и средств на территории Республики Крым. Благодаря в первую очередь поддержке нашего президента Крым защищен и превращен в непреступную крепость, как и вся Россия. Нарушать государственную границу Российской Федерации некому не позволено, за это будет наказание в уголовном порядке", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

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Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.