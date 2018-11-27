Российское посольство призвало Вашингтон "обуздать подопечных"

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Посольство России в США призвало Вашингтон "обуздать своих подопечных" в связи с акциями у российских дипломатических миссий на Украине.

"Солидарны с нашими коллегами в Киеве и генеральных консульствах России на Украине, регулярно сталкивающимися с проявлениями агрессии. Призываем США обуздать, наконец, своих подопечных. Разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец", — сказано в сообщении на странице посольства в Facebook

С вечера воскресенья у российских дипучреждений на Украине в связи с инцидентом в Черном море проходят акции. В Киеве файерами и дымовыми шашками забросали посольство России, во Львове и Харькове прошли митинги с поджиганием шин и бросанием файеров, аналогичные события произошли и в Одессе.

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Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.