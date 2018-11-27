МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала слова главы украинского МИД Павла Климкина о том, что Киеву не нужны дипотношения с Москвой, заявив, что Россия выступает за ответственное решение любых проблем с Украиной.
"После всего того, что именно его режим, режим, в котором он (Климкин — ред.) участвует, сотворил такое количество провокаций, безобразий, столько лжи было вылито, — это они задаются вопросом, нужны ли дипломатические отношения. Еще раз говорю, мы на этот вопрос отвечаем так, как отвечаем, — мы за решение любых вопросов, даже таких, какие были вчера (инцидент в Черном море — ред.), исключительно с точки зрения ответственного подхода", — заявила Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Инцидент в Черном море
Дипотношения между Украиной и Россией были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства).
Ранее украинский МИД заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Россией, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.