Трамп прокомментировал инцидент в Керченском проливе

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что ему не нравится то, что произошло между Россией и Украиной.
Также Трамп выразил надежду, что этот инцидент можно урегулировать.
Провокация в Черном море
В воскресенье три корабля укранских ВМС нарушили российскую государственную границу. Суда не реагировали на законные требования российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться.
В итоге украинские корабли, допускавшие опасные маневры, были задержаны. При этом открывался огонь, три украинских военных получили легкие ранения, им оказана медпомощь, их жизнь вне опасности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее "очень опасной провокацией", требующей "серьезного разбирательства".
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы.
В понедельник Украина ввела военное положение сроком на 30 дней.