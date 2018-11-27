Трамп прокомментировал инцидент в Керченском проливе

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что ему не нравится то, что произошло между Россией и Украиной.

"Мы будем работать над этим, мы работаем с европейцами над этим", — сказал он журналистам, когда его попросили дать комментарии по инциденту в Черном море.

Также Трамп выразил надежду, что этот инцидент можно урегулировать.

Провокация в Черном море

В воскресенье три корабля укранских ВМС нарушили российскую государственную границу. Суда не реагировали на законные требования российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться.

В итоге украинские корабли, допускавшие опасные маневры, были задержаны. При этом открывался огонь, три украинских военных получили легкие ранения, им оказана медпомощь, их жизнь вне опасности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее "очень опасной провокацией", требующей "серьезного разбирательства".

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы.

В понедельник Украина ввела военное положение сроком на 30 дней.