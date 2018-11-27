В Раде уточнили области введения военного положения

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Военное положение введут в Донецкой и Луганской областях Украины, а также в восьми других регионах, следует из пояснительной записки на сайте Верховной рады к доработанному законопроекту о введении военного положения.

Военное положение вводится также в Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областях.

"Утвердить указ президента Украины от 26 ноября 2018 № 393 "О введении военного положения в Украине" со следующей оговоркой: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории", — говорится в доработанном документе.

В пояснительной записке также уточняется, что речь идет о введении военного положения в период с 15.00 (мск) 26 ноября до 15.00 мск 26 декабря.

Украинская провокация

Ранее три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России, проигнорировав законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли провели опасные маневры и были задержаны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокации, требующей серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

После украинской провокации провокации президент страны Петр Порошенко обратился к нации, заявив об угрозе сухопутной операции против Украины. По его словам, он располагает документом разведки, где детально описаны все силы "противника", якобы находящиеся в нескольких десятках километров от границы и готовых "к немедленному вторжению на Украину".

В понедельник Рада одобрила указ Порошенко о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней после инцидента в Черном море. Изначально глава государства предлагал военное положение по всей стране на 60 дней, позже — на 30 дней, чтобы не произошло срыва президентских выборов 31 марта 2019 года.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>