В МИД объяснили принятие Россией повышенных мер безопасности

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россия в ситуации с инцидентом в Черном море приняла повышенные меры безопасности, приняв во внимание угрозы Керченскому мосту, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, руководство Украины не может контролировать не только то, что происходит в чужих территориальных водах, но и на своей собственной территории, где "заправляют" радикалы и постоянно слышатся призывы к террористической деятельности как на территории Украины, так и за ее пределами.

"Именно поэтому российская сторона предпринимала повышенные меры безопасности, а особенно учитывая те призывы к уничтожению, подрыву и так далее, Керченского моста. Это не прихоть, это норма цивилизованного обращения в том числе к Украине", — сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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