В МИД объяснили принятие Россией повышенных мер безопасности

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россия в ситуации с инцидентом в Черном море приняла повышенные меры безопасности, приняв во внимание угрозы Керченскому мосту, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
"Именно поэтому российская сторона предпринимала повышенные меры безопасности, а особенно учитывая те призывы к уничтожению, подрыву и так далее, Керченского моста. Это не прихоть, это норма цивилизованного обращения в том числе к Украине", — сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".