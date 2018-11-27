Помпео призвал Украину и Россию проявить сдержанность

ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео на фоне инцидента в Черном море призвал Россию и Украину начать прямые переговоры на уровне первых лиц государства для урегулирования ситуации, говорится в заявлении, которое распространил государственный департамент США.

"Мы обращаемся к обеим сторонам с просьбой проявлять сдержанность и соблюдать свои международные обязательства. Мы призываем президентов (Украины Петра) Порошенко и (России Владимира) Путина принять участие в прямых переговорах, чтобы разрешить эту ситуацию", — говорится в документе.

Кроме этого, Помпео подтвердил поддержку США "нормандского формата" урегулирования ситуации на Украине.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Верховная рада в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>