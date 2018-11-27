Задержанный украинский моряк признался в провокации

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры опроса задержанных украинских военных. Об этом сообщает RT.

На вопросы ответили старший лейтенант Андрей Драч, матрос Сергей Цыбизов и капитан третьего ранга Владимир Лесовой.

Все трое военных признались в совершении провокации, в незаконном проникновении в территориальные воды России и нарушении ее законодательства. Так, Драч подтвердил, что украинских моряков предупредили о нарушении российской границы. В свою очередь Лесовой добавил, что они "сознательно проигнорировали запросы по остановке".

По его словам, экипаж сознательно игнорировал запросы по УКВ-радиостанции от российских пограничников. На момент перехода на борту было стрелковое оружие и пулеметы ДШК с боекомплектами.

"Осознавал, что действия группировки кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер", — сказал военный.

"Запросы по остановке игнорировал сознательно": сотрудники ФСБ опросили украинских военнослужащих с задержанных кораблей pic.twitter.com/enmikcrGJ7 — RT на русском (@RT_russian) 26 ноября 2018 г.

Провокация в Азовском море

В воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и предложила обсудить ситуацию в Азовском море на Совбезе ООН в понедельник, однако большинством голосов этот вопрос был заблокирован.

На Украине введено военное положение сроком на 30 дней, армию и СБУ привели в полную боевую готовность.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>