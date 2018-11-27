Задержанный украинский моряк признался в провокации

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. ФСБ опубликовала кадры опроса задержанных украинских военных. Об этом сообщает RT.
Все трое военных признались в совершении провокации, в незаконном проникновении в территориальные воды России и нарушении ее законодательства. Так, Драч подтвердил, что украинских моряков предупредили о нарушении российской границы. В свою очередь Лесовой добавил, что они "сознательно проигнорировали запросы по остановке".
По его словам, экипаж сознательно игнорировал запросы по УКВ-радиостанции от российских пограничников. На момент перехода на борту было стрелковое оружие и пулеметы ДШК с боекомплектами.
"Осознавал, что действия группировки кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер", — сказал военный.
"Запросы по остановке игнорировал сознательно": сотрудники ФСБ опросили украинских военнослужащих с задержанных кораблей pic.twitter.com/enmikcrGJ7— RT на русском (@RT_russian) 26 ноября 2018 г.
Провокация в Азовском море
В воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу России. Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.
Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.
Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и предложила обсудить ситуацию в Азовском море на Совбезе ООН в понедельник, однако большинством голосов этот вопрос был заблокирован.
На Украине введено военное положение сроком на 30 дней, армию и СБУ привели в полную боевую готовность.
О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>