На границе Украины и Польши начались столкновения автомобилистов

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией жгут автомобильные покрышки на украинско-польской границе во Львовской области. 26 ноября 2018

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией жгут автомобильные покрышки на украинско-польской границе во Львовской области. 26 ноября 2018

КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Столкновения происходят между митингующими владельцами автомобилей на иностранных номерах и дальнобойщиками на пункте пропуска "Ягодын" на границе Украины и Польши, передает украинское информагентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря государственной фискальной службы Наталью Непряхину.

Ранее на Украине вступили в силу законы о растаможивании автомобилей с номерами стран ЕС и усилении контроля за их перемещением и использованием, что вызвало недовольство автовладельцев.

В воскресенье автомобилисты с европейскими номерами заблокировали международный пункт пропуска "Ягодын" на границе Украины и Польши. МВД Украины также сообщило о затрудненном движении на украинско-польской границе в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодын", "Шегини", "Краковец", а также в пункте "Малый Березный" на границе Украины и Словакии. Полиция возбудила уголовное дело. По состоянию на утро понедельника, движение было затруднено на 10 пунктах пропуска.

"На "Ягодыне" начинаются столкновения между дальнобойщиками и протестующими. Шины жгут", — сообщила агентству пресс-секретарь фискальной службы.

По ее словам, очередь на выезд из грузовых автомобилей — до 300 машин, а на въезд — около 50 машин.

"Очередь стремительно растет. Грузовой отдел заблокирован полностью. Оформлены только два автобуса с детьми", — добавила Непряхина.