ФСБ сообщила время задержания кораблей ВМС Украины

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Три судна ВМС Украины, участвовавшие в провокации в Черном море, были задержаны в промежутке от 21.06 до 23.21 воскресенья, сообщила в понедельник ФСБ РФ.
Огонь на поражение был открыт после того, как "Бердянск" проигнорировал требования остановиться. "Бердянск" был предупрежден о том, что в случае невыполнения этих требований последует стрельба на поражение.
"В 21.06 пскр "Изумруд" задержал БАК "Бердянск", снял с него семь членов экипажа, из них трое раненых, которым оказана первая медицинская помощь, для спасения катера ВМС Украины выполнены первичные мероприятия по борьбе за живучесть. В 21.15 пскр "Дон" остановил и задержал МБ "Яны Капу". В 21.27 вертолет МО РФ Ка-52 в территориальном море РФ остановил БАК "Никополь", к месту остановки катера ВМС Украины подошел мпк (малый противолодочный корабль – ред.) "Суздалец" ЧФ РФ для контроля за его действиями. В 23.21 пскр "Дон" осуществил задержание БАК "Никополь", — сообщила спецслужба.
На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 30 суток, хотя изначально собирался сделать это на 60. Порошенко подписал соответствующий указ и заявил, что до утверждения Радой ввел военное положение на Украине с 28 ноября. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.