ФСБ сообщила время задержания кораблей ВМС Украины

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Три судна ВМС Украины, участвовавшие в провокации в Черном море, были задержаны в промежутке от 21.06 до 23.21 воскресенья, сообщила в понедельник ФСБ РФ.

"В 20.55 пскр (пограничный сторожевой корабль – ред.) "Изумруд" в координатах Ш=44° 51'3 СШ, Д=36° 23'4 ВД в территориальном море применил оружие на поражение по БАК (бронекатер – ред.) "Бердянск". В 20.58 БАК "Бердянск" лег в дрейф, на связь вышел командир катера, сообщил о раненых на борту, запросил помощи", — говорится в сообщении.

Огонь на поражение был открыт после того, как "Бердянск" проигнорировал требования остановиться. "Бердянск" был предупрежден о том, что в случае невыполнения этих требований последует стрельба на поражение.

"В 21.06 пскр "Изумруд" задержал БАК "Бердянск", снял с него семь членов экипажа, из них трое раненых, которым оказана первая медицинская помощь, для спасения катера ВМС Украины выполнены первичные мероприятия по борьбе за живучесть. В 21.15 пскр "Дон" остановил и задержал МБ "Яны Капу". В 21.27 вертолет МО РФ Ка-52 в территориальном море РФ остановил БАК "Никополь", к месту остановки катера ВМС Украины подошел мпк (малый противолодочный корабль – ред.) "Суздалец" ЧФ РФ для контроля за его действиями. В 23.21 пскр "Дон" осуществил задержание БАК "Никополь", — сообщила спецслужба.

Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 30 суток, хотя изначально собирался сделать это на 60. Порошенко подписал соответствующий указ и заявил, что до утверждения Радой ввел военное положение на Украине с 28 ноября. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>

