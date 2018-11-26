В СНБО предупредили о возможном ограничении свобод украинских граждан

КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Права и свободы граждан Украины могут быть ограничены в период военного положения в случае обострения военной ситуации, заявил на заседании Верховной рады Украины секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
"В связи с введением военного положения на Украине временно на период действия правового режима военного положения могут, я подчеркиваю, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина согласно законам и Конституции Украины", — сказал Турчинов, представляя проект указа президента в Раде, трансляцию ведут украинские телеканалы.
Он напомнил, что Порошенко заявил, что не планирует ограничивать права и свободы граждан Украины. "Но в случае обострения условия, обострения военной ситуации, усиления агрессии РФ у нас должен быть такой инструмент и такая возможность во время введения военного положения", — заявил Турчинов.