В СНБО предупредили о возможном ограничении свобод украинских граждан

Секретарь СНБО Александр Турчинов во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве

Секретарь СНБО Александр Турчинов во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве

КИЕВ, 26 ноя – РИА Новости. Права и свободы граждан Украины могут быть ограничены в период военного положения в случае обострения военной ситуации, заявил на заседании Верховной рады Украины секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

В ночь на понедельник Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении военного положения на два месяца в связи с инцидентом в Черном море, еще больше обострившим отношения Москвы и Киева. Президент Украины Петр Порошенко подписал данное решение и заявил, что предлагает Раде ввести военное положение на 30 дней, чтобы не сорвать выборы. Также он сказал, что до утверждения Радой ввел военное положение на Украине с 28 ноября. Рада собралась вечером в понедельник на заседание, чтобы рассмотреть этот вопрос.

"В связи с введением военного положения на Украине временно на период действия правового режима военного положения могут, я подчеркиваю, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина согласно законам и Конституции Украины", — сказал Турчинов, представляя проект указа президента в Раде, трансляцию ведут украинские телеканалы.

Он напомнил, что Порошенко заявил, что не планирует ограничивать права и свободы граждан Украины. "Но в случае обострения условия, обострения военной ситуации, усиления агрессии РФ у нас должен быть такой инструмент и такая возможность во время введения военного положения", — заявил Турчинов.

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