ФСБ заявила, что украинское судно предупреждали об огне на поражение

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российский пограничный корабль предупреждал судно ВМС Украины "Бердянск", участвовавшее в провокации в Черном море, что при невыполнении требований остановиться по нему будет открыт огонь на поражение, "Бердянск" требования проигнорировал, сообщает ФСБ РФ.

"В 20.50 (воскресенья) пскр (пограничный сторожевой корабль – ред.) "Изумруд" предупредил БАК (бронекатер – ред.) "Бердянск", что в случае невыполнения требований об остановке по нему будет применено оружие на поражение (в соответствии с п. 24, 25 постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 80 "Об утверждении Правил применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации"). БАК "Бердянск" требования об остановке проигнорировал", — говорится в сообщении.

Три корабля ВМС Украины в Черном море в воскресенье нарушили российскую границу и опасно маневрировали, не реагируя на законные требования немедленно остановиться. Корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 30 суток, хотя изначально собирался сделать это на 60. Порошенко подписал соответствующий указ и заявил, что до утверждения Радой ввел военное положение на Украине с 28 ноября. Решение еще должна утвердить Верховная рада на заседании в понедельник.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>